Maicon infinito: dalla Serie D a San Marino con la maglia del Tre Penne

Il brasiliano non si ferma

Redazione ITASportPress

All'Inter lo ricordano bene come uno dei principali protagonisti della stagione del Triplete. Parliamo di Maicon, esterno destro ex nerazzurro, che ha scelto di avventurarsi nuovamente in Italia all'età di 39 anni con la maglia del Sona in Serie D. Eppure, sembra proprio che il suo legame col calcio non voglia fermarsi qui. Infatti, come riporta Eurosport che cita RtvSanMarino, il Colosso potrebbe presto cambiare squadra e, una volta conclusa la stagione nell'attuale club, trasferirsi al Tre Penne.

Maicon, 40 anni il prossimo 26 luglio, si aggregherà alla squadra di San Marino il prossimo 21 giugno e spera di dare una mano per i preliminare di Conference League. Si tratta del secondo nazionale brasiliano a vestire la maglia di un club sammarinese. In precedenza, infatti, fu il Murata a tesserare un grande esponente verdeoro come Aldair, ex difensore della Roma.

La società ha dato una conferma della trattativa con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club: "A seguito della notizia apparsa nella mattinata di ieri sul sito online di San Marino RTV, Tv di stato della Repubblica di San Marino, circa l’arrivo del giocatore brasiliano Maicon Douglas Sisenando, la Società Polisportiva Tre Penne intende chiarire che la trattativa non è ancora definita ed è tuttora in corso – grazie alla collaborazione degli intermediari Antonio Henrique De Jesus e Simo Zaboul (ex ‘bomber’ del Campionato Sammarinese con la maglia del Murata) – e restano ancora da definire alcuni accordi. La Società, nonostante la presenza di aspetti di non facile definizione, si augura di riuscire a completare l’operazione, per portare sul Titano un grande campione del calcio mondiale".