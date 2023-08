Maignan: “Mi sveglio e mi alleno per essere il migliore. Se la squadra perde…”

"Ogni giorno lavoro tre volte tanto. Sto lavorando sui dettagli. Ho già capito quasi tutte le cose fondamentali. Cerco di mantenere queste nozioni di base e di lavorare sui dettagli. ‘Perché ho fermato la palla?’. ‘Perché non avevo il piede sulla palla in quel momento?’. ‘Perché non ero rivolto in questa direzione?’. E poi diventa un lavoro più mentale in cui in ogni situazione, devo essere almeno due o tre secondi avanti. Quando il giocatore ha la palla, so già di avere tutte le soluzioni. O tira sul palo vicino o cross o dribbla. E non mi metto sotto pressione".

La forza mentale e la voglia di migliorarsi di Maignan è evidente e lui stesso spiega come affronta le sue giornate: "Io mi sveglio ogni mattina per lavorare e per essere il migliore. I miei compagni sono con me, giochiamo nella stessa squadra nel fine settimana, ma quando esco dall’allenamento devo essere migliore di loro. Quando c’è una partita, la mia squadra deve vincere. Se non lo fa, è un problema. E così che penso di poter mantenere il mio livello".

Nel dettaglio, poi, il portiere francese ha spiegato come si comporta nell'analisi delle gare: "Nelle partite in cui possiamo perdere 2-1, prendo due gol e non posso fare nulla. Ma penso nella mia testa cosa avrei potuto fare prima che si presentasse questa situazione. Se sono io a fare l’errore, mi siedo davanti al pc e guardo il video, da solo o con il mio allenatore. Lo faccio anche di notte, perché mi piace pensare. Osservo ogni dettaglio. E poi, una volta analizzato il mio errore, guardo dove è stato commesso l’altro errore. Se un giocatore ha commesso un errore, penso a cosa avrei potuto dirgli per richiamarlo, in modo che non commettesse quell’errore. Sono questi piccoli dettagli che mi hanno reso ciò che sono oggi [...]".