Malagò e i Giochi Milano-Cortina: “Vogliamo cerimonia d’apertura a San Siro”

Le parole del numero uno del CONI

Interessante intervento a 360° di Giovanni Malagò, presidente del CONI, nel corso della trasmissione televisiva Mediaset, Tiki Taka – La Repubblica del pallone. Diversi i temi affrontati, ma in modo particolare i prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026 e la cerimonia di apertura che dovrà essere, come precedentemente stabilito, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, impianto del quale si sta parlando a lungo nell'ottica di un abbattimento in quanto Milan e Inter spingono per una "nuova casa".