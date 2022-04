Malagò: “Giusto confermare Mancini. Italia senza Immobile mi stupirebbe”

Parla il numero uno del Coni

COMMENTO - Malagò ha commentato la scelta della Figc di andare avanti con l'attuale commissario tecnico Roberto Mancini ma anche sulle possibili scelte future sulla rosa Azzurra. "Gravina ha fatto bene a confermare Mancini, perché ha vinto l'Europeo in discontinuità con la crisi che raccontiamo", ha detto il numero uno del Coni. "E perché cambiare sarebbe stato solo un salto nel vuoto. Un'altra squadra? Lo deciderà il ct, però mi stupirei se Immobile non avesse più spazio in azzurro. Lo considero di gran lunga il più forte centravanti italiano".