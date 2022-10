Malagò: “Il Genoa ha dei buoni presupposti. La Samp spero faccia lo stesso”

"Il Genoa ha saputo reagire con una proprietaria che ha investito molto, crede nel rilancio della squadra e ha un progetto legato alla città. Certo, non è che uno schiocca le dite e ottiene i risultati ma i presupposti sono eccellenti. Per la Sampdoria mi auguro che si segua un percorso, magari sofferto come è stato per il Genoa ma che permetta di mettere le basi per un futuro che Genova e tutti i tifosi sampdoriani si meritano. Un nuovo Ferraris? non sono né favorevole né contrario alle proposte di Genoa e Sampdoria, anche se a volte più che costruire impianti ex novo basterebbe ristrutturare con criteri moderni. L'unica cosa che dico è che Genova non può perdere un'occasione come quella di far parte delle città indicate per ospitare le partite degli Europei 2032 per i quali l'Italia sarà candidata. L'importante è che le società e il Comune abbiano le idee chiare su quello che vogliono fare".