Malagò: “Mondiale senza Italia sarebbe tristissimo, una botta per tutto lo sport”

Il commento del numero uno del Coni

Redazione ITASportPress

Ancora poco più di un mese, poi il futuro dell'Italia del calcio verrà deciso con i playoff per il Mondiale in Qatar. L'ipotesi di un altro torneo senza la formazione azzurra spaventa tutto l'ambiente del pallone ed in generale dello sport come confermato dal numero uno del Coni Giovanni Malagò a Il Messaggero.

"Sarebbe tristissimo non avere l'Italia al Mondiale. E l'idea spaventa molto", ha detto Malagò. "Gravina (presidente Figc, ndr) ha detto che una mancata qualificazione non cambierebbe il suo destino, né quello di Mancini. Legittimo, ma sarebbe una botta per tutto lo sport italiano".

Il presidente del Coni è intervenuto anche sulla polemica che coinvolge lo Stadio Olimpico e la proposta di intitolarlo a Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale di Spagna 1982 scomparso il 9 dicembre 2020. "Paolo era un amico e ho un ottimo rapporto con Federica, la moglie. Secondo me, il nome di Pablito non meritava di finire tirato per la giacchetta. Dopodiché, abbiamo fatto una ricerca: nel mondo non c’è uno stadio olimpico intitolato a una persona. Prendiamolo come uno sprone perché Roma e Lazio si facciano il loro stadio e la FIGC trasformi l'Olimpico nello stadio della Nazionale".