Malagò: “Ritorno Mourinho in A un bene per il calcio. Totti e De Rossi…”

Parla il presidente del Coni

L'annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma ha generato tante reazioni. L'ultima, quella di Giovanni Malagò che ha parlato proprio dello Special One e dei giallorossi a margine del primo appuntamento della Lum European Week in corso alla sala d’onore del Coni: "Penso che per il calcio italiano sia una grande cosa perché il personaggio è di fama planetaria, vuole investire professionalmente nel nostro paese come se arrivasse un grande calciatore. Dà fiducia al calcio italiano", ha detto il numero uno del Coni. "Una delle cause che hanno creato la concretizzazione della trattativa con Mourinho è proprio la loro riservatezza. Totti o De Rossi alla Roma? Come è successo con il Milan e Maldini e con l’Inter e Zanetti credo che le squadre debbano cercare di aggregare chi ha fatto la storia perché per me è un valore aggiunto, ma soprattutto è quello che la piazza e i tifosi vogliono".