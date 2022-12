Malagò saluta Mihajlovic: “L’uomo ha superato il giocatore e l’allenatore”

"Era di poco più giovane di me, e questo fa riflettere. Ci conoscevamo da 25 anni, da quando ha cominiciato la sua carriera da giocatore. Siamo veramente tutti tristi. L'uomo ha superato il giocatore e l'allenatore", ha esordito Malagò. "Poi mi ha sconvolto che mi ha chiamato pochissimi giorni fa per chiedermi una cortesia che riguardava il figlio. Inaspettata. Questo fa capire l'amore per la famiglia, per il figlio. Forse proprio per questo è ancora più grande: secondo aveva cognizione di ciò che stava succedendo".