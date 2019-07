Malcuit, l’agente: “Di Lorenzo? Kevin non teme nessuno”

Da Elseid Hysaj a Giovanni Di Lorenzo. Dovrebbe essere questo il cambiamento alla voce “rincalzo” in vista della prossima stagione per la fascia destra difensiva del Napoli, dove Kevin Malcuit punta a confermarsi titolare dopo l’ottima annata di debutto nel calcio italiano.

L’agente del francese, Bruno Satin, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, per parlare del punto di vista del proprio assistito a ritiro già iniziato:

“Kevin a Napoli si è ambientato bene, non teme la concorrenza e pensa che Ancelotti gli farà giocare le partite più importanti, poi le scelte toccano all’allenatore. Di Lorenzo? In ogni grande club c’è concorrenza”.

Satin si è poi pronunciato sul possibile esito dell’affare-James Rodriguez: “Stiamo parlando di un calciatore importante che gioca in un club importante, per prenderlo serve uno sforzo economico notevole. So che è un obiettivo di Ancelotti”.