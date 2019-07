Malcuit, l’agente: “Lasciare Napoli mai stata un’opzione. Razzismo? Tutto risolto…”

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, terzino del Napoli,ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di mercato che riguardano il club partenopeo e anche della recente polemica a sfondo razzista che ha visto coinvolta la compagna del suo assistito.

CASO CHIUSO – “Post Lady Malcuit? Ha fatto un po’ di rumore, ma è stato sistemato in fretta. Qualche imbecille in giro c’è sempre, la signora l’ha presa male, è normale. Questo fenomeno dei social fa anche qualche danno”, ha detto Satin.

MERCATO – “Stamattina ero a Lille. Non ho chiesto di Pepé, ma ho capito che ci potrebbe essere un interesse. I dirigenti vogliono venderlo al meglio perché ha fatto una stagione strepitosa. Sinceramente non ho nessuna informazione. Valutazione? Io 80 milioni non li spenderei, credo che costi intorno ai 60-65 milioni“. E poi sul terzino: “Malcuit sarà un po’ più fiducioso quest’anno, perché conosce la piazza e lo staff. Ormai è di casa. Sa che questo deve essere l’anno della conferma. Non è mai stata una opzione lasciare il Napoli. Da parte del club non ho sentito nulla in questo senso e neanche da parte del giocatore: non mi ha mai chiesto nulla sul futuro, sta bene a Napoli e sa che ora deve dimostrare di essere diventato un calciatore importante per questa squadra”.