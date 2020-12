Maldini carica il Milan: “Scudetto? Stiamo sognando e non molleremo”

Lunga ed interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte di Paolo Maldini. L’attuale dirigente del Milan, nonché storica bandiera rossonera, ha parlato della bella stagione fin qui disputata dal Diavolo con la speranza e la certezza che la squadra di Pioli proseguirà con questo trend fino alla fine.

Maldini: scudetto e futuro

“Non andiamo a caccia di statistiche da migliorare, ma di successi”, ha esordito Maldini. “Sinceramente non mi aspettavo una striscia di imbattibilità tanto lunga in campionato, ma avevo già visto dei segnali nel mese di gennaio, prima che il mondo si fermasse”. E ancora sulla lotta scudetto: “Dall’Inter mi aspetto una grande crescita, la Juve ha un allenatore giovane e logicamente bisogna assorbire metodi nuovi. Juve, Inter, ma anche Napoli lotteranno per lo scudetto, e noi non ci faremo da parte”. E su Pioli: “Ha un ruolo speciale. Porta pacatezza, equilibrio, conoscenza di calcio. Porta sensibilità, però anche intensità. Non è un martello? È quello che si percepisce dall’esterno, ma le assicuro che Pioli è sorprendente. Sa essere un martello a modo suo”.