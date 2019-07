Maldini: “Modric perfetto, ma non l’abbiamo mai trattato. Su Cutrone e Demiral…”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan nel corso della presentazione alla stampa di Theo Hernandez e Rade Krunic ha toccato tanti temi sul mondo rossonero, soprattutto in ottica mercato partendo dalla suggestione Modric: “Non l’abbiamo mai trattato, ma l’abbiamo detto durante la conferenza di Giampaolo: cerchiamo giocatori giovani, ma anche profili d’esperienza con un profilo più affermato. Un profilo come Modric sarebbe perfetto per il Milan, ma non l’abbiamo mai trattato”.

Maldini ha poi parlato degli altri obiettivi rossoneri sul mercato: “A inizio mercato i prezzi sono pieni, poi ci sono degli sconti. L’idea è di rendere felici tutti, dalla dirigenza al mister, dobbiamo sbagliare il meno possibile, è un momento di ricrescita, in tanti hanno lasciato a fine contratto, anche numericamente dovremo intervenire sicuramente. Anche le uscite sono importanti. Cutrone? E’ arrivato ieri, dovranno arrivare Paquetá e Kessie, non dimentichiamo questo. Leggo che ci sono obiettivi non nostri che poi diventano mancati acquisti, io non commento questo fatto. L’idea del mercato del Milan che appare è meno reale rispetto a quello che stiamo facendo. Sono usciti quattro centrocampisti, lì dovremo intervenire”.

“Demiral? Il mercato è lungo, non abbiamo fretta e non dobbiamo averne. Veretout e Bennacer? Sono profili trattati, poi le modalità di mercato sono di trattative, opportunità e scelta. C’è molta fretta, il mercato finisce il 2 settembre, vogliamo dargli la squadra più simile possibile a quella del campionato il prima possibile, ma devono incastrarsi tante cose”.