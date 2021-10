Maldive, ct Moriero: “Lascio l’Italia e la C perchè calcio schiavo del risultato”

Le Maldive hanno cambiato c.t. dopo l'esclusione dalla finale per la Coppa dell'Asia meridionale

Nuova avventura per Francesco Moriero che torna ad allenare ma non lo fa in Italia. L'ex interista infatti riparte da un paradiso terrestre: è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio delle Maldive. Un anno di contratto per l'ex giocatore dell'Inter, che prenderà la guida della nazionale posizionata al numero 158 del ranking Fifa. Ai microfoni di NicoloSchira.com ha raccontato di questa nuova avventura. "Stavo cercando proprio questo. All'estero oggi si può lavorare e insegnare calcio senza essere schiavi dei risultati. Avevo abbandonato l'idea di stare in Italia da allenatore proprio perché oggi dopo tre partite sei subito in discussione e non si può lavorare. In Serie C sei sempre schiavo del risultato: all'estero si può lavorare di più e insegnare calcio, come piace a me. Cosa mi porterò dietro del calcio italiano? Cercherò di trasmettere la nostra cultura calcistica alla squadra e di inculcare la mia mentalità alla squadra". In Italia era stato comunque sondato da un paio di club di terza serie: "Ho avuto offerte e opportunità dalla Lega Pro: in Italia, però, fai tre partite e due pareggi e sei già in discussione. Difficile lavorare così, negli ultimi tempi sempre di più. Si vedono cose ridicole...". Moriero ha allenato l'Africa Sports National in Costa d'Avorio, poi tanta Serie C italiana a Catanzaro, Catania, un po' di B ed estero tra Lugano e Dinamo Tirana. Le Maldive hanno cambiato c.t. dopo l'esclusione dalla finale per la Coppa dell'Asia meridionale. La sconfitta 3-1 contro l'India del 13 ottobre li ha tolti dalla finale contro il Nepal. Un passo falso che ha fatto seguito all'eliminazione nella strada delle qualificazioni verso il Mondiale del 2022. La ricostruzione tocca a Moriero.