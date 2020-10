Malesani dice addio al calcio: “Accetto di essere un allenatore finito”

Malesani dice basta, e questa volta per davvero. L’ex allenatore, tra le tante, di Parma e Siena, è diventato negli ultimi anni virale sui social grazie alle sue famose sfuriate. Malesani ha deciso di tornare nel mondo aziendale: “È un cerchio che si chiude, ho iniziato in quel ramo e adesso torno a farne parte. Il calcio mi ha messo dalla parte degli allenatori finiti e adesso ho imparato ad accettarlo”.

BASTA

“Ormai è così. La decisione è maturata con razionalità nel corso di questi anni – ha svelato Alberto Malesani. Quando senti che ti allontanano un po’, è inutile insistere. A un certo punto mi hanno messo dalla parte degli allenatori che consideravano finiti e con il tempo l’ho accettato. Non c’è problema, mi esprimo in un altro mondo – spiega l’ex tecnico di Panathinaikos e Sassuolo. Venivo dal mondo aziendale prima e oggi ci sono tornato. Quasi chiudendo un cerchio. A volte ho provato del dispiacere, ma non traumi. Quelli proprio no