Malesani: “Sono contento, ma nel calcio ho fatto errori. Lo sbaglio più grande…”

Torna a parlare l’ex allenatore Alberto Malesani, finito ai margini del calcio negli ultimi anni dopo una discreta carriera in panchina coronata da tre trofei a Parma. Malesani ha rilasciato un’intervista al giornale Specchio, dove ha parlato di alcuni momenti nella sua carriera: “So qual è stato il vero errore della mia carriera – rivela l’ex mister di Parma e Fiorentina -. Dopo il Parma ho deciso, per amore di Verona, di allenare l’Hellas. L’errore non fu solo la retrocessione di quell’anno, ma il fatto che nella vita non si deve mai tornare indietro. Me lo hanno detto diversi colleghi. Ho fatto una scelta sbagliata, avrei dovuto guardare avanti. E non avevo un procuratore. I miei sbagli sono stati questi, ma sono contento lo stesso. Amici nel mondo del calcio ne ho pochissimi. Il fido Ezio Sella, qualche giocatore, nessun dirigente. L’omosessualità nel calcio? Non so perché ci sia ancora tanta chiusura su questo argomento. Tutti sappiamo che ci sono giocatori omosessuali, ma nessuno vuole dirlo. Questo mi dispiace, perché bisogna essere liberi e vivere liberamente, bisogna rispettare tutti. Così mi hanno insegnato i miei genitori”.

