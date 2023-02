Malinovskyi, è bufera: telecronisti lo chiamano ‘russo” e ironizzano su sue giocate

Caso relativo al calciatore ex Atalanta ora al Marsiglia.

Ha fatto molto discutere la telecronaca di beIN Sports relativa al match di Ligue 1 tra Clermont e Marsiglia . In modo particolare i fatti che riguardano l'ex Serie A Ruslan Malinovskyi .

Il giocatore di nazionalità ucraina, infatti, è stato chiamato più volte "il russo" ma non solo. I due telecronisti al momento della battuta di un calcio di punizione spedito malamente in curva dal giocatore hanno fatto della brutta ironia con particolari riferimenti alla guerra in Ucraina. "Questa è arrivata a Mosca", e ancora: "Sembrana uno Sputnik".