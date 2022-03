Malinovskyi: “Qui giocammo Champions”. E mostra video di Kharkiv sotto attacco

Il messaggio del fantasista ucraino

La sua Atalanta è reduce da due belle vittorie contro l'Olympiacos in Europa League e in campionato contro la Sampdoria. Ma nei pensieri di Ruslan Malinovskyi non può non esserci quanto sta accendendo in questi giorni nella sua Ucraina con lo scoppio della guerra e i bombardamenti della Russia. Ecco perché il calciatore della Dea sta documentando insieme a sua moglie Roksana tutto quello che può riguardo alla situazione difficile del suo Paese. L'ultimo messaggio su Twitter fa riferimento anche al mondo del pallone con un filmato della città di Kharkiv e precisamente dello stadio dove di recente la formazione di Bergamo aveva giocato in Champions League.