Malinovskyi ‘snobba’ Cristiano Ronaldo: “In Serie A giocatori più forti…”

"C'è Muriel che ha doti incredibili. Lui è il più forte con cui ho giocato"

Interessante intervista concessa al canale Youtube Вацко Live da parte di Ruslan Malinovskyi fantasista dell'Ucraina e dell' Atalanta che, in questa stagione, ha mostrato un vero scatto in avanti in termini di prestazioni. Il classe 1993 ha risposto a svariate domande sull'ambiente Dea ed ingenerale anche sul campionato italiano soffermandosi sui calciatori più forti del torneo.

"Il calciatore più forte della Serie A? Non nominerò sicuramente Cristiano Ronaldo. La Serie A ha giocatori molto più forti di lui", ha esordito Malinovskyi. "Però posso dire il calciatore più forte con cui ho giocato e questo è senza dubbio Muriel. Un giocatore incredibile. Se le cose fossero andate un po' diversamente, avrebbe giocato per una squadra come il Barcellona. È difficile dire perché non sia così. Forse si tratta di carattere. Muriel è l'anima dello spogliatoio, sempre sorridente".