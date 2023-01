Malore fatale: è morto a 69 anni l’ex bomber Vito Chimenti

Un altro bomber ha lasciato questa terra purtroppo in questo inizio di 2023. Si è spento all’età di 69 anni, Vito Chimenti, ex centravanti con una lunga e prestigiosa carriera in quasi tutte le categorie e anche in Serie A con il Catanzaro e la Pistoiese. Chimenti attualmente nello staff tecnico del Pomarico, formazione di Eccellenza Lucana, questo pomeriggio si è sentito male - come riporta sassilive.it-. mentre si apprestava a fare la doccia. Inutili i soccorsi, prima quelli effettuati dallo staff sanitario del Pomarico Calcio e poi quelli dei sanitari del 118, che hanno richiesto anche un intervento dell’eli-soccorso.

Un malore fatale per il 69enne che aveva esordito in Serie A il 16 settembre 1979 una volta passato al Catanzaro, con cui segnerà una sola volta in campionato. Successivamente passa sempre in massima serie alla Pistoiese, dove nella stagione 1980-1981 realizza 9 reti che non evitano ai toscani l’ultimo posto in classifica ma valgono a Chimenti il titolo di miglior cannoniere della Pistoiese in Serie A, essendo stata quella stagione l’unica del sodalizio arancione nella massima serie. Nell’estate 1981 passa all’Avellino, dove segna 3 reti. Sceglie quindi di scendere di categoria nelle file del Taranto dapprima in Serie C1, dove è capocannoniere del torneo nella stagione 1982-1983 con 13 reti, e successivamente in Serie B, dove resta fino al 1985, quando subisce una squalifica di 5 anni per il caso Padova e termina l’attività agonistica.