Malore in campo, morto il 28enne portiere Davide Gavazzi

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Davide Gavazzi, un giovane 28enne che ieri si è sentito male in campo. Lo sfortunato calciatore è deceduto questa mattina nell'ospedale di Careggi. Il portiere del Montagna Pistoiese aveva accusato un malore in campo ieri pomeriggio, prima del match di Coppa Toscana di Seconda Categoria contro la Cintolese. Una vicenda drammatica, quella del numero uno pistoiese: era stato trasportato immediatamente a Careggi, l'ospedale di Firenze, con l'elisoccorso, dopo essersi accasciato sul terreno di gioco proprio nel riscaldamento pre-gara. Soccorsi che, purtroppo, non sono bastati per salvarlo. La società della Montagna Pistoiese e tutto il calcio dilettantistico sono sotto shock.