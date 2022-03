Malore in campo: muore un 15enne a Latina stroncato da infarto

Matteo Pietrosanti si stava allenando sul campo San Lorenzo a Priverno, un piccolo comune della provincia di Latina

Dramma questo pomeriggio si è vissuto in provincia di Latina in un campo di calcio. E' morto il 15enne, Matteo Pietrosanti, per un malore mentre si stava allenando allo stadio D'Annibale del comune di Priverno. Il ragazzo è crollato a terra sotto gli occhi della madre. All’improvviso -come riporta corriere.it- però il baby calciatore, si è sentito male e si è accasciato sul terreno di gioco, sotto gli occhi terrorizzati dei compagni di squadra e degli allenatori, ma soprattutto della madre, che è accorsa poco dopo. Il ragazzo è morto, forse stroncato da un infarto. I soccorritori hanno tentato di tutto per salvare il 15enne, che è stato sottoposto per quasi mezz’ora a massaggio cardiaco. Ma non c’è stato purtroppo niente da fare. I militari dell’Arma stanno svolgendo accertamenti per verificare cosa sia accaduto e se nel campo comunale ci fossero i dispositivi salvavita, come il defibrillatore, obbligatori per legge.