Malore nella notte: morto Pagliucoli ex calciatore di Sarri

Il decesso è avvenuto in casa, a causa di un improvviso arresto cardiaco.

E' morto all'età di 44 anni per arresto cardiaco l'ex calciatore e allenatore Gregorio Pagliucoli, attualmente tecnico delle giovanili del Montevarchi. Pagliucoli ha indossato in passato la maglia del Figline ed è stato ex giocatore di Maurizio Sarri, durante l'anno in C2 con il Sansovino. Pagliucoli si è spento nel sonno nella notte tra Sabato 7 e Domenica 8 Maggio e la notizia è stata data dal Montevarchi attraverso i profili social del club. Gregorio lascia la moglie e due figli e un vuoto in tutta la comunità valdarnese, con le città di Montevarchi e Figline profondamente scosse. Cordoglio espresso da più parti per questa morte improvvisa di una brava persona, a partire da Figline, dove la "sua" squadra giocava il play off di Eccellenza contro il Livorno. In tanti altri campi si è osservato un minuto di silenzio. "Mi associo al dolore della famiglia e dell'Aquila 1902 Montevarchi per la perdita a soli 44 anni di Gregorio Pagliucoli, ex calciatore molto stimato e allenatore professionista di tanti ragazzi del settore giovanile. Un dramma per tutto lo sport valdarnese", ha scritto la sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai unendosi al lutto. Commovente anche il saluto della sua squadra, il Montevarchi: "Ciao Gregorio, il tuo ricordo rimarrà sempre presente, sappiamo che continuerai a seguirci ed a guidarci". Cordoglio espresso anche sui social dall'Associazione italiana allenatori.