Malta-Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 20.45 per la sfida di qualificazione ad Euro 2024.

Malta-Italia si sfideranno in campo oggi, domenica 26 marzo 2023 alle ore 20:45 per la seconda gara di qualificazione all'Europeo 2024.

Dopo la prima gara contro l'Inghilterra terminata con un un k.o. l' Italia di Roberto Mancini torna in campo questa sera, domenica 26 marzo, contro Malta . Ci saranno diversi cambi per fronteggiare la Nazionale di Marcolini.

In avanti la conferma è Retegui che sarà affiancato da Gnonto e Politano. Centrocampo con Tonali, Cristante e Verratti. In difesa qualche ballottaggio ma potrebbero esserci Acerbi e Romagnoli come centrali davanti a Donnarumma.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

Malta-Italia si giocherà, come detto, oggi domenica 26 marzo 2023 alle ore 20:45. La gara degli Azzurri, come tutte le gare ufficiali della Nazionale italiana verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai in tv. Appuntamento su Rai Uno per assistere live al match.