Mamma di Pelé non sa ancora della morte del figlio

Celeste Arantes, madre di Pelé, ancora non sa della morte del figlio spentosi lo scorso 29 dicembre all'età di 82 anni dopo una lunga malattia. La sorella del calciatore, Maria, ha spiegato tutta la situazione: “Stiamo parlando con mia madre, ma lei non è a conoscenza della morte del figlio. Lei vive nel suo mondo. Apre gli occhi ogni volta che menziono il suo nome e dico: "Dovremmo pregare per lui". Ma in realtà la mamma non si rende conto di cosa intendo esattamente ” ha affermato la sorella di Pelè.