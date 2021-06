Mamma Ronaldo: “Giocherà altri 3 anni. Mi ha mandato un messaggio e io…”

La mamma dell'attaccante della Juventus non ha svelato dove giocherà il prossimo anno

Dolores Aveiro, la madre dell'attaccante della Juventus e del Portogallo Cristiano Ronaldo, ha rivelato per quanto tempo suo figlio di 36 anni intende ancora giocare. “È in forma, continuerà a giocare per altri tre anni. Gli ho parlato, mi ha mandato un messaggio, gli ho fatto i complimenti e lui ha risposto: "Grazie mamma". Pronostico per la partita Portogallo - Ungheria? Vinceremo 2- 1. Un gol lo segnerà Ronaldo, il secondo... Poco importa, anche se si tratta di un autogol. Ho acceso una candela per tutti loro nella cattedrale di Funchal”, ha detto Doleres Aveiro.