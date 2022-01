Mammana shock: “Stavo per buttarmi sotto a un treno ma uno sconosciuto mi ha salvato”

Il difensore argentino si è raccontato a 360°

SHOCK - "Tutti quelli a cui è capitato di perdere i genitori sanno quanto sia dura. Stavo per suicidarmi, stavo per fare un gesto folle", ha raccontato Mammana. "Stavo per andare ad allenarmi, ma dopo due mesi non volevo saperne più niente. Sono andato a prendere il treno e quando ho visto che stava arrivando avevo deciso che dovevo buttarmi". Ma in quel momento, ecco che qualcuno lo ha salvato: "Uno sconosciuto mi ha afferrato per il collo della maglietta e mi ha sbattuto contro il muro. Non so chi sia quella persona, ma la ringrazio dal profondo del mio cuore".