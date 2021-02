Manchester City, altro ‘occhiolino’ a Messi. Gundogan: “È il mio giocatore preferito, meglio di Zidane e Ronaldinho”

Due gol nel 3-0 al Tottenham. Grande momento per Ilkay Gundongan, centrocampista del Manchester City, che in un’intervista rilasciata a Sky Sport Messico ha risposto ad alcune domande sul mondo del pallone e su chi, per lui, è il miglior calciatore di tutti i tempi.

Gundongan vota Messi

“Qual è il mio giocatore preferito di tutti i tempi? Beh, una bella domanda. Devo dire che Lionel Messi è il mio giocatore preferito di tutti i tempi”, ha risposto Gundongan col sorriso. “È bello guardare le sue partite. È bello che si stia ancora esibendo e che io e tutti possiamo ancora ammirarlo. Certo, ci sono dei calciatori che negli anni hanno catturato la mia attenzione e che ammiravo come Zinedine Zidane oppure anche Ronaldinho. Il loro modo di giocare è stato assolutamente uno spettacolo da vedere, un piacere per gli occhi. Ma se devo sceglierne uno, devo dire Lionel Messi”.

Per il Manchester City si tratta dell’ennesimo attestato di stima nei confronti de La Pulce che, nella prossima finestra di mercato, potrebbe cambiare maglia e vestire, chissà, magari proprio quella del club inglese. Anche un ex Citizens è convinto che questo possa accadere…