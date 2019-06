Manchester City, David Silva annuncia l’addio: “Dopo 10 anni è il momento giusto per andare via…”

Sarà una grande perdita per il Manchester City: al termine della stagione 2019/20, David Silva lascerà la squadra campione d’Inghilterra. Il giocatore spagnolo ha rilasciato un’intervista ad alcuni media inglesi e spagnoli, in cui ha comunicato la sua decisione: “È l’ultima stagione al Manchester City. Dieci anni per me sono abbastanza, penso sia il momento perfetto per andare via”.

FUTURO – David Silva è stato assoluto protagonista di questo decennio dei Citizens, tanto che il club avrebbe voluto tenerlo facendogli firmare un biennale, scelta che non è stata condivisa dal giocatore: “Inizialmente il club stava parlando di un biennale, ma io ho scelto di firmare per un solo anno ancora così finirò a dieci anni. È un ciclo che si completa, un bel cerchio”. Ma dove giocherà, quindi, il campione spagnolo? La risposta arriva, forse, dal diretto interessato come riporta Mundo Deportivo: “Non potrò mai vedere me stesso giocare contro il Manchester City. Giocare per il Las Palmas? Mi piacerebbe, ma al momento non lo so. Di certo mi piacerebbe finire la carriera lì un giorno. Dipende dalla squadra e dai calciatori, non so se in Seconda divisione si possano spendere così tanti soldi. Quindi non saprei. In Cina no, non lo so: la mia fidanzata decide al posto mio!”.