Manchester City, due cessioni illustri per arrivare a Maguire

E’ Harry Maguire il sogno del Manchester City per il reparto arretrato. Il giocatore del Leicester piace moltissimo a Pep Guardiola, che deve però fronteggiare la concorrenza dei cugini dello United, al momento in pole position per il difensore. I Citizens però non mollano la presa e, come riporta il Mirror, sono pronti a due cessioni illustri per finanziare l’operazione Maguire, valutato dalle Foxes circa 80 milioni di sterline.

CESSIONI – Sulla lista dei partenti sarebbero finito i difensori Nicolas Otamendi ed Eliaquim Mangala, che non rientrano più nei piani del City. Per loro, il club si è già messo alla ricerca di possibili acquirenti.