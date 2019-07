Manchester City e Guardiola, aspre critiche dalla Cina: “Arroganti ed irrispettosi”

Non stanno attraversando un buon momento in Cina il Manchester City e il suo allenatore Pep Guardiola. L’Agenzia Nuova Cina, infatti, ha mosso critiche anche piuttosto aspre nei confronti dei Citizen: “Durante il soggiorno asiatico hanno tenuto un atteggiamento irrispettoso ed arrogante”. La formazione inglese ha svolto la Premier League Asia Trophy con West Ham, Newcastle e Wolverhampton: dopo il successo con gli Hammers, il tecnico catalano si è rifiutato di parlare con i tifosi e per questo è stato messo nel mirino. È anche vero che la squadra, per arrivare a Shanghai, ha visto il suo volo essere cancellato per ben due volte, dovendo così prendere due aerei diversi e giungere a destinazione con ben 48 ore di ritardo. La vera critica riguarda il mero interesse economico del City nei confronti di questa tournée: evidente la volontà dei campioni d’Inghilterra di trarne solo guadagno in termini di denaro.