Manchester City, Guardiola: “Philips è in sovrappeso, non può giocare”

Pep Guardiola è reduce dalla vittoria in semifinale della Carabo Cup col suo Manchester City . I Citizens hanno sconfitto il Liverpool di Klopp e torneranno in campo il 28 dicembre contro il Leeds United . In queste ore il tecnico spagnolo ha rilasciato una conferenza stampa e ha parlato anche delle condizioni di Kalvin Phillips . L'inglese, come riferito dall'allenatore, è tornato dai Mondiali fuori forma. Queste le sue parole:

”Non è infortunato. È arrivato sovrappeso. Non so, non è arrivato nelle condizioni di fare allenamenti e giocare. Per questo non può giocare. Quando sarà pronto giocherà, perché abbiamo bisogno di lui, abbiamo tanto bisogno di lui. È una conversazione privata con Kalvin”.