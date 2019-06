Manchester City, il nuovo ‘9’ è fatto in casa: Gabriel Jesus lascia il suo 33

Al Manchester City non basta Sergio Aguero. La squadra campione d’Inghilterra cercava un nuovo centravanti, il classico ‘9’ al centro del reparto avanzato. Ecco perché è intervenuta sul mercato…anzi, no.

Il bomber da mettere davanti a tutti come finalizzatore lo si fa in casa. Ed è in tal senso che la notizia del cambio numero di Gabriel Jesus fa sorridere. Il brasiliano, impegnato attualmente in Copa America col Brasile, ha scelto di abbandonare il suo 33 e diventare il prossimo 9 dei Citizens. Dopo tre stagioni, il classe ’97 cambia numero e la società lo annuncia con un simpatico filmato social in cui attraverso Photoshop modifica la divisa del brasiliano.

Niente mercato, per ora, per il Manchester City. Gabriel Jesus è pronto a diventare il vero centravanti della squadra, ad iniziare dalla divisa. Il 33 lo aveva accompagnao per tutta la carriera, fatta eccezione per una stagione al Palmeiras quando ha indossato il 12. L’ultima volta che la maglia numero 9 venne indossata in casa Citizens, invece, fu con Nolito.