Manchester City, la furia di Guardiola: “Liverpool favorito nel Boxing Day”

Dopo la sosta, la Premier riprende il cammino con il duello a distanza tra il Manchester City e il Liverpool.

La squadra di Guardiola se la vedrà con il Crystal Palace, prima di affrontare l’Atalanta in Champions League

“Hodgson ha preso una squadra a 0 punti e l’ha salvata, stanno facendo un’altra stagione importante con giocatori di grande talento” ha ammonito il tecnico catalano.

Il pezzo forte della conferenza è però il tema del Boxing Day, quando il Liverpool avrà 24 ore di riposo in più rispetto ai campioni d’Inghilterra. Guardiola insorge: “Succede sempre così, e non dico di noi. Amo giocare nel Boxing Day, le famiglie allo stadio, ma i giocatori vanno protetti e il sistema non lo fa. Se dobbiamo giocare lo facciamo ma così non recuperiamo. Comandano le tv, magari tifano per altri. Così è troppo”.