Manchester City, pazza idea Dani Alves

E’ durata solamente due anni l’avventura di Dani Alves con la maglia del Paris Saint-Germain. Il brasiliano, reduce dalla vittoria della Copa America con la sua nazionale, è adesso alla ricerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione e, secondo quanto raccolto da Globoesporte, sarebbe atteso in Europa in questi giorni per ascoltare le offerte di due club.

MANCHESTER CITY – Tra questi, come riporta il Mirror, potrebbe esserci anche il Manchester City, attratto dall’idea di potersi aggiudicare a parametro zero il terzino ex Juventus. In particolare, quello di Dani Alves sarebbe un nome particolarmente gradito al tecnico Pep Guardiola, che già lo ha allenato a Barcellona. Malgrado gli ormai 36 anni di età, il brasiliano è infatti ancora considerato uno dei giocatori migliori al mondo nel suo ruolo.