Manchester City, senza Kompany serve il capitano: Guardiola fa…votare i giocatori

Non sarà Pep Guardiola e neppure la società a scegliere chi prenderà l’onore e l’onore di portare la fascia da capitano al braccio nella prossima stagione. Saranno gli stessi calciatori del Manchester City a decidere chi sarà il loro capitano.

Lo ha rivelato lo stesso tecnico dei Citizens, come riporta Sky Sport. L’allenatore spagnolo ha deciso di far votare lo spogliatoio.

GRUPPO – Dopo aver salutato Vincent Kompany, il Manchester City deve scegliere chi sarà il prossimo capitano. Qualche indizio è già arrivato con David Silva, alla sua ultima stagione in maglia Citizens, candidato numero uno. Guardiola, però, non si sbilancia: “Lo individueremo quando tutti i giocatori saranno rientrati nel gruppo. I ragazzi faranno una riunione e sceglieranno chi sarà il capitano”.

CANDIDATO – Ma oltre allo spagnolo, c’è già un volontario che sarebbe ben felice di diventare capitano della squadra. Kevin de Bruyne si è infatti proposto: “Se i miei compagni o i dirigenti del club vogliono che io sia il capitano, accetterei volentieri. Ma si tratta di una decisione da prendere tutti insieme, tra noi giocatori in accordo con il management e lo staff tecnico”, ha detto il belga. La previsione, comunque, è che per questa stagione David Silva non abbia antagonisti e che sarà lui il prossimo capitano della squadra.