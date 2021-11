Manchester United, arriva Rangnick: “Pronto per questi mesi e per il progetto futuro”

Ufficiale l'arrivo del nuovo tecnico fino alla fine dell'anno e con un ruolo successivo

Redazione ITASportPress

Il Manchester United annuncia ufficialmente Ralf Rangnick che lascia la Lokomotiv Mosca e riparte dal club Red Devils. Sui profili ufficiali anche social, la squadra di Manchester ha reso noto l'accordo con il manager tedesco che sarà allenatore ad interim fino al termine della stagione per poi restare come consulente per i successivi due anni.

PRIME PAROLE - "Sono eccitato di unirmi al Man United e sono concentrato per fare una stagione di successo", ha esordito Rangnick come si legge sul sito del Manchester United. "La squadra è ricca di talento e ha un grande equilibrio tra gioventù ed esperienza. Tutti i miei sforzi nei prossimi sei mesi saranno per aiutare questi giocatori a sviluppare il loro potenziale, sia individuale che, più importante, di squadra. Al di là di questo, non vedo l'ora di supportare gli obiettivi a lungo termine da consulente".

Come viene sottolineato alla fine della nota, l'attuale mister Michael Carrick resterà in panchina finché non saranno completate in modo definitivo le pratiche per il visto di Rangnick.