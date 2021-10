Manchester United-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions League

Manchester United-Atalanta si gioca questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21 per la terza giornata del girone di Champions League. All'Old Trafford va in scena una gara probabilmente decisiva per le sorti del raggruppamento considerando che la classifica vede la Dea in testa a quota 4 punti, davanti proprio a Red Devils, 3 punti e Young Boys (3).