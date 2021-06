Manchester United, Cantona firma per la campagna dei tifosi “Sign for United”

L'ex leggenda Red Devils si unisce all'iniziativa dei tifosi

La leggenda del Manchester United Eric Cantona ha sostenuto la campagna dei tifosi che consente ai fan di registrare il loro impegno nel diventare azionisti del club. Come riporta Sky Sports, l'ex stella Red Devils si è unita all'iniziativa Sign for United lanciata dal Manchester United Supporters Trust (MUST) con l'intenzione di reclutare una buona parte della fanbase del club per far sentire la propria voce all'interno della società, esattamente come annunciato dalla proprietà nelle vesti di Joel Glazer in persona che aveva promesso ai tifosi una maggiore voce in capitolo nel club dopo i fatti della Superlega.