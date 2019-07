Manchester United, che offerta per Bruno Fernandes!

Un passato in Italia con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, un presente in Portogallo con lo Sporting Lisbona e un futuro che potrebbe essere in Premier League. Stiamo parlando di Bruno Fernandes, centrocampista offensivo classe 1994 reduce da alcune strepitose stagioni. Secondo quanto raccolto dal The Independent, su di lui ha infatti messo gli occhi il Manchester United, pronto a presentare allo Sporting una ricca offerta.

OFFERTA – I Red Devils, pur di prelevare Bruno Fernandes, sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 55 milioni di euro. Il tecnico degli inglesi Ole Gunnar Solskjaer è infatti un grande estimatore del giocatore, reputandolo in grado di recitare un ruolo da protagonista anche in Premier.