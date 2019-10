Manchester United, emozione Maguire: nella prima da capitano si dimentica… il sorteggio

Arrivato in un top club a 26 anni dopo una lunga gavetta, Harry Maguire ha impiegato poco tempo per conquistare il Manchester United, al punto da essere scelto come capitano per l’importante partita di Europa League sul campo del Partizan Belgrado, la squadra che condivide con i Red Devils il primato nel Gruppo L di cui fanno parte anche Astana e Az.

L’ex Leicester, messosi in luce nel Mondiale 2018 con l’Inghilterra, ha però pagato dazio all’emozione, dimenticandosi nientemeno che di… presenziare al sorteggio per la scelta del campo.

Evidente l’imbarazzo del capitano del Partizan, Stojanovic, e dell’arbitro, che hanno atteso che Maguire… passasse la dimenticanza. Lo stesso giocatore è poi arrivato a centrocampo visibilmente inquieto…