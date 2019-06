Manchester United, festa con sorpresa per Lukaku: una donna spunta da una bara e….

Tempo di vacanze per Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United corteggiato sul mercato dall’Inter di Antonio Conte. L’attaccante, come riporta il Sun, ha partecipato ad un’accesa festa al Penthouse Day Club, noto locale di Hollywood assiduamente frequentato da alcune delle maggiori star americane. E durante la serata, è andato in scena un curioso siparietto.

SORPRESA . Improvvisamente, dall’interno di una bara, è fuoriuscita una ragazza in bikini che reggeva fra le mani un grande poster del giocatore con indosso la divisa del Manchester United. Un momento senz’altro curioso, con Lukaku che spera che quella bara non rappresenti una beffarda metafora sul suo futuro calcistico…