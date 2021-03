Manchester United-Milan diretta e streaming, dove vedere il match

Manchester United-Milan, si gioca oggi giovedì 11 marzo 2021 alle ore 18.55 il big match di Europa League tra Red Devils e rossoneri valido per l’andata degli ottavi di finale di Coppa.

Manchester United-Milan, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le squadre ma soprattutto per il Milan di Stefano Pioli che deve rinunciare a Zlatan Ibrahimovic e anche a Theo Hernandez che ha dato forfait per un problema intestinale. Queste le possibili scelte per Manchester United-Milan:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leão.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Manchester United-Milan, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si disputerà come detto oggi giovedì 11 marzo 2021 allo stadio Old Trafford, ovvero il mitico impianto che ospita le partite dei Red Devils. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 18.55.

La gara che vedrà protagoniste gli inglesi di Solskjaer e i rossoneri di Pioli verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Come di consueto, gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la sfida anche in streaming mediante Sky Go, su dispositivi mobili come smartphone e tablet attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android e su pc e notebook tramite i quali sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Esiste poi un’altra opzione per vedere in diretta la partita tra Manchester United-Milan, ovvero Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie al quale si può assistere al meglio della programmazione della tv satellitare, acquistando di uno dei pacchetti proposti.