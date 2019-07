Manchester United, Pereira ha la soluzione: “Pogba? Potrei rubargli il telefono per non fargli avere nessun contatto…”

Paul Pogba resta un obiettivo di mercato per diversi top club d’Europa. Il centrocampista francese piace a Real Madrid e Juventus su tutte, ma il Manchester United non ha alcuna intenzione di vederselo scappare via. Dopo le parole del tecnico Solskjaer – che ha chiaramente ammesso di voler puntare sul campione del mondo per la prossima stagione -, ecco che anche i compagni di squadra vogliono il Polpo con sé.

L’ultimo a parlare è stato Andreas Pereira, centrocampista o ala dei Red Devils. Come riporta Manchester Evening News, infatti, il classe ’96 ha trovato una soluzione piuttosto particolare per far sì che il francese non venga venduto. Quale? Non permettergli di parlare con nessuno…

SENZA TELEFONO – “Per me è un onore allenarmi con Pogba ogni giorno. Per il gruppo è una grande persona. Sarebbe davvero importante per noi e per il Manchester United se restasse. Si tratta di un giocatore di livello assoluto”, ha detto Pereira che poi ammette di avere una soluzione bizzarra per non far partire il compagno di squadra: “Potrei rubagli il telefono per non fargli avere nessun contatto e non fargli avere alcuna chiamata…”. Basteranno le intenzioni del giovane calciatore per non far partire Pogba?…