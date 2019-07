Manchester United, Solskjaer allontana Lukaku dall’Inter: “Non abbiamo ricevuto nessuna offerta…”

Che Romelu Lukaku sia uno dei sogni di Antonio Conte per la sua Inter, non è certo un mistero. Con Icardi ormai fuori dal progetto tecnico e destinato a lasciare Milano, i nerazzurri hanno infatti bisogno di un nuovo centravanti e il belga, attualmente in forza al Manchester United, è il primo nome sul taccuino di dirigenza ed allenatore. A spaventare il club di Steven Zhang arricaano però le parole del tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, che ha così parlato al termine della gara amichevole vinta per 2-0 con il Perth.

LUKAKU – “Romelu dovrebbe tornare disponibile per mercoledì, ieri si è allenato con la squadra ed oggi era giusto non rischiarlo. L’Inter? Noi non abbiamo ricevuto alcuna offerta che stiamo considerando. La prossima settimana ne saprete di più”.