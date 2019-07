Manchester United, Solskjaer trattiene i big: “Pogba e Lukaku? Non abbiamo bisogno di vendere…”

Continua il tormentone di mercato legato a Paul Pogba e Romelu Lukaku, rispettivamente centrocampista e attaccante del Manchester United. I due sono da tempo accostati a diversi club e i rumors di mercato non tendono a placarsi, anzi.

Juventus e Real Madrid sono alla finestra per il francese campione del mondo, mentre per il bomber belga l’Inter sembra essere in pole position.

Di tutt’altra visione, però, il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer che, come riporta il Sun, ha fatto il punto sulla situazione dei suoi calciatori.

NON SI VENDE – “Ho parlato in queste settimane, e anche adesso, con Pogba, Lukaku, Rashford e Lingard. E quello che vi posso dire è che non abbiamo ricevuto offerte per i nostri giocatori. Ma soprattutto che il Manchester United non ha bisogno di vendere giocatori”, ha detto Solskjaer.