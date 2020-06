Manchester United, un talento rifiuta il rinnovo: Inter e Juventus ci provano

Quella del 30 giugno è una data storicamente importante per il mondo del calcio, perché solitamente segna la fine della stagione a livello sportivo, ma anche fiscale. Data che coincide con quella della scadenza di molti contratti, ma il 2020 e la pandemia di Coronavirus ha stravolto tutto perché a causa dello slittare di campionati nazionali e Coppe gli accordi in scadenza sono stati prolungati di un paio di mesi. Non tutti, però, perché c’è anche chi ha deciso di lasciare il proprio club nel pieno svolgimento della stagione.

Come il giovane talento del Manchester United Angel Gomes, centrocampista inglese di origini portoghesi classe 2000. A causa del poco spazio trovato in prima squadra (appena tre presenze in Europa League) il giocatore ha deciso di lasciare subito Old Trafford.

L’offerta di rinnovo a 25mila sterline a settimana (poco più di 1,4 milioni di euro l’anno) è stata rifiutata e l’entourage del giocatore è già alla ricerca di una nuova squadra e alla dirigenza dello United non resta che sperare che non si ripeta un caso Pogba, partito a parametro zero, affermatosi altrove e poi riacquistato a peso d’oro.

Inter e Juventus ci pensano, ma secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Indipendent, la concorrenza è prestigiosa: Chelsea, il Barcellona, il Valencia e il Benfica hanno già preso informazioni sul giocatore.