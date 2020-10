Mancini ‘coccola’ ancora Balotelli: “Sarebbe nel pieno della maturità calcistica. Spero gli accada qualcosa di bello”

Intervenuto nel corso dell’evento SportLab, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha avuto modo di parlare del movimento calcistico italiano. Dei giovani e dei “meno giovani”, tra cui anche il suo pupillo Mario Balotelli per il quale spera ancora possa arrivare una svolta positiva per la carriera.

Mancini: “Voglio bene a Balotelli. Sarebbe nel pieno della maturità”

“Quando ho parlato di chi non è riuscito a sfondare nel calcio non parlavo di Balotelli, ma in genarale di tanti ragazzi che ho fatto debuttare e in cui credevo ma che poi non sono arrivati a grandissimi livelli”, ha esordito Mancini che poi ancora su Super Mario ha aggiunto: “Mi dispiace molto, ora ha 30 anni, sarebbe nel pieno della maturità tecnico calcistica, mi dispiace che sia in questa condizione e che aspetti una squadra. Con le qualità tecniche che ha sarebbe stato molto utile in Nazionale. Spero sempre gli possa accadere qualcosa, gli voglio bene”.

E ancora sui giovani: “Un ragazzo giovane deve cercare di capire che ha una grande fortuna, quella di giocare a calcio. Diventa il tuo lavoro, il tuo gioco preferito da bimbo diventa un lavoro che deve essere sfruttato fino in fondo. La carriera da calciatore dura poco, a parte Ibra, sono circa vent’anni”.