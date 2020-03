Mancini e l’eterno dubbio: “Messi o Cristiano Ronaldo? Due fuoriclasse ma…”

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Il dubbio amletico per ogni appassionato di sport e di calcio. L’argentino del Barcellona, sei volte Pallone d’Oro, o il portoghese ex Real Madrid ora alla Juventus, vincitore di 5 Pallone d’Oro? A rispondere, in parte, al quesito, ci ha provato il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini. Il mister, intervistato da 7, inserito del Corriere della Sera, non si è troppo sbilanciato ma ha detto comunque la sua: “Sono entrambi dei fuoriclasse. Lionel è un giocatore nato, mentre CR7 ha dovuto lavorare tanto per entrare tra i migliori e di questo gli va dato merito”.