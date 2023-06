Mancini gioca le finali: “Champions? Può succedere di tutto. Sulla Fiorentina…”

FINALI - Si passa poi alle due sfide. Sulla finale di Champions League: "Il City può partire favorita, ma nei 90 minuti può succedere di tutto. L'Inter è una squadra solida ed è difficile fargli gol". E sulla Conference League: "In bocca al lupo alla Fiorentina e complimenti per la stagione che hanno fatto. Sia il West Ham che i viola sono due ottime squadre ma spero ovviamente che vinca la squadra di Italiano. Stasera insieme ai ragazzi in ritiro guarderemo la finale della Fiorentina", ha detto Mancini.