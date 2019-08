Mancini: “Juventus favorita per lo scudetto, poi Napoli e Inter. Balotelli? Per lui non posso fare più niente…”

Interessante intervista rilasciata da Roberto Mancini, ct dell’Italia, a La Gazzetta dello Sport. Serie A e non solo tra i temi affrontati dal commissario tecnico della Nazionale azzurra, su tutti la lotta scudetto e l’arrivo, ormai certo, di Mario Balotelli al Brescia.

LOTTA SCUDETTO – “La Juventus è in assolutola più forte, non dimentichiamo che vince da otto anni e si è pure rinforzata. Anche l’Inter lo ha fatto, ma la Juve non è stata ferma. E come vice Juve vedo pericoloso il Napoli: ha gli stessi giocatori che ormai giocano insieme da anni, mentre l’Inter ne ha già cambiati 4-5 e perde giocatori importanti come Icardi e Perisic”, ha detto Mancini sulla Serie A e la corsa al titolo.

BALOTELLI – Non poteva mancare un pensiero su Mario Balotelli. Quasi come un figlio per Mancini, e che adesso ha un’altra occasione in Italia, dove il Brescia è pronto ad accoglierlo: “Il paradosso è che a 29 anni, e per il secondo anno di fila, a meno di dieci giorni dall’inizio del campionato non avesse ancora la certezza assoluta di una squadra. Non ha fatto una preparazione, non si è allenato regolarmente: deve riflettere, non è normale. Se sarà una buona soluzione non dipenderà dal Brescia, ma da lui: magari giocando più vicino a casa si sentirà più tranquillo, ma non basterà. Io gli voglio bene, ma per lui non posso fare più niente”.